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Enerji Şoku Elektrikli Otomobil Satışlarını Patlattı: 2026'da Her 3 Yeni Araçtan 1'i Elektrikli Olacak

Enerji Şoku Elektrikli Otomobil Satışlarını Patlattı: 2026'da Her 3 Yeni Araçtan 1'i Elektrikli Olacak
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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan akaryakıt fiyatları, tüketicileri elektrikli otomobillere yönlendirdi. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2026'da yeni otomobil satışlarının yüzde 29'unun elektrikli olması beklenirken, Çin ve ABD dışındaki pazarlarda satışlar ikiye katlandı. Hükümetler de teşvikleri artırarak bu dönüşümü hızlandırıyor.

Dünya genelinde akaryakıt fiyatları yükselirken tüketicilerin otomobil tercihleri değişiyor. Enerji şoku, elektrikli otomobil satışlarına büyük ivme kazandırdı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, 2026'da dünyada satılan yeni otomobillerin yüzde 29'unun elektrikli olması bekleniyor. Bu oran 2020'de yalnızca yüzde 4 seviyesindeydi.

Elektrikli otomobil tanımına tamamen bataryalı modellerin yanı sıra şarj edilebilir hibrit araçlar da dahil. Buna karşılık içten yanmalı motorlu geleneksel otomobillerin satışlarının bu yıl 2000'li yılların başından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki artış tüketicilerin hesabını değiştirdi. Savaşın başlamasından bu yana Brent petrolünün fiyatı yüzde 25'ten fazla yükseldi. Aynı dönemde Avustralya, Brezilya, Hindistan ve Güney Kore'de elektrikli otomobil satışları, 2025'in aynı dönemine kıyasla yaklaşık iki katına çıktı.

Elektrikli araçlardaki yükseliş özellikle Çin ve ABD dışındaki pazarlarda belirginleşti. Güney Afrika'da elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında beş kattan fazla arttı. Avustralya, Kolombiya ve Güney Kore'de ise elektrikli araçların toplam satışlar içindeki payı savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık iki katına çıktı.

BloombergNEF analizi, savaşın ardından elektrikli otomobillere yönelik internet aramalarında önemli artış olduğunu gösterdi. Bu artış, akaryakıt fiyatlarının en fazla yükseldiği ülkelerde daha belirgin. Analist Andrew Grant, bazı tüketicilerin planladıkları otomobil alımlarını öne çekmiş olabileceğini belirtti. Petrol fiyatlarının yüksek kalması halinde elektrikli otomobil satışlarının daha da artabileceğini ifade etti.

Hükümetler de elektrikli araçlara yönelik teşvikleri artırıyor. IEA'ya göre savaştan bu yana 12'den fazla hükümet, elektrikli otomobilleri destekleyen yeni politikalar açıkladı. Bu politikalar arasında vergi teşvikleri, eski araçların elektrikli modellerle değiştirilmesi programları ve ithalat vergilerinin düşürülmesi yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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