ABD-Kanada otomotiv tarifelerinde kritik pazarlık: Yüzde 25'ten 15'e indirim masada

ABD ile Kanada arasında otomobil ticaretindeki gümrük tarifelerini düşürmeye yönelik kritik görüşmeler sürüyor. Yüzde 25'lik tarifenin yüzde 15'e indirilmesi seçeneği öne çıkarken, taraflar henüz nihai anlaşmaya varamadı.

Görüşmelerde asıl pazarlık, verginin hangi değer üzerinden hesaplanacağı. Washington yalnızca ABD'de üretilen parçaların muaf tutulmasını isterken, Kanada ABD, Kanada ve Meksika'da üretilen parçaların tamamının muaf tutulmasını talep ediyor. Kanada'nın önerisi kabul edilirse, Kuzey Amerika'daki entegre tedarik zinciri nedeniyle gerçek vergi yükü önemli ölçüde azalabilir.

Tarifenin düşürülmesi ve parça muafiyetleriyle, bazı araçlarda etkin vergi oranı tek haneli seviyelere gerileyebilir. Bu durum yalnızca Kanada'daki üreticileri değil, ABD, Kanada ve Meksika'daki otomotiv sektörünü yakından ilgilendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi