Otomobil takla attı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Konya'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpıktan sonra takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Konya - Beyşehir Karayolu Kızılören Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kızılören istikametine seyir halinde olan Mustafa T. (51) idaresindeki 42 B 3830 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle ıslanan yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa T., Hatice K., (56) Zeynep C. ve Ayşe K. ile Fatih Tan Kızıldağ (16) ağır yaralandı. Takla atan aracı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada ağır yaralanan ve kalbi duran Fatih Tan Kızıldağ'a yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı. 16 yaşındaki Fatih Tan Kızıldağ, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Fatih Tan Kızıldağ'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden genci hayatta tutmak için 20 dakika boyunca kalp masajı yapan sağlık görevlileri de Fatih Tan Kızıldağ'ın yakınlarına sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden gencin, cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Fatih Han Kızıldağ'ın uçakla İstanbul'dan Konya'ya geldiği ve yakınlarıyla birlikte havalimanından Derebucak ilçesine doğru gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA