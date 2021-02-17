Otomobil sporlarında Dijital Kış Kupaları'nın ilk hafta yarışları yapıldı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonunda ilk hafta yarışları yapıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından, Red Bull Gaming Ground çatısı altında düzenlenen Dijital Kış Kupaları organizasyonunda ilk hafta yarışları yapıldı.

Federasyonun açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Gençlik ve Spor Bakanlığının "Evde kal, hareketsiz kalma" çağrısı kapsamında şubat ayı içerisinde, Asetto Corsa, R Factor, GT Sport ve Dirt Rally 2.0 platformları üzerinden 5 ayrı kupa organize edildi.

28 Şubat'a kadar sürecek etkinliğin ilk hafta yarışlarında 273 kişi mücadele etti ve haftanın birincileri Media Markt'tan ödül kazandı. Birinci hafta yarışlarında 11 farklı grupta 33 sporcu dereceye girdi.

Organizasyonda ikinci hafta yarışları yarından itibaren eleme etaplarıyla başlayacak ve dijital lisans sahibi herkesin katılımına açık olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak