Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de, internet üzerinden ilan veren kişiyi arayan dolandırıcı, aracı alacağını söyleyerek anlaştı. Dolandırıcı, kentteki bir oto galericiyi de arayıp, kendisinin olduğunu öne sürdüğü aynı aracın satışı konusunda anlaşmaya vardı. Tarafları, kendisinin asker olduğunu ve doğuda görev yaptığını, bu nedenle bir arkadaşını göndereceğini söyleyerek noterde buluşturan dolandırıcı, araç sahibine sahte dekont gönderdi. Şüphelinin verdiği hesaba 260 bin lira yatıran galerici, araç sahibi paranın kendisine ulaşmadığını söyleyince dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Kocaeli'de, internet üzerinden aracını satışa koyan kişiyle irtibata geçen telefon dolandırıcısı, kendisini Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yapan asker olarak tanıttı. Bu kişi, araç sahibiyle anlaştı. Asker olduğunu söyleyen kişi, bu kez kentteki bir oto galericiyi aradı. Galericiye acil nakit paraya ihtiyacı olduğunu söyleyip, internette ilan verdiği aracını değerinden daha düşük bir fiyata satabileceğini belirtti. Dolandırıcı, her iki kişiye de görevi nedeniyle şehir dışında olduğu için işlemler için bir arkadaşını göndereceğini söyledi.

Dolandırılan oto galeri sahibi Hamza Dizman, "E.G. isimli bir kişinin hesap numarasıydı. 260 bin lirayı hesaba gönderdim. Bu arada satış olmuştu, sadece imzalar kalmıştı. Daha sonra dolandırıldığımızı anladım. Meğerse ne aracı satan kişi ne de ben bizi birbirimizle görüştüren telefondaki kişiyi tanımıyormuşuz. Anında parayı hesaptan çektiler, parayı kurtaramadık. Daha sonra polise haber verdik ve ifade vererek şikayetçi oldum. Ben 15 yıllık galericiyim başıma bu geldi, vatandaşlar çok dikkat etsinler ve ruhsat sahibi dışında kimsenin hesabına para atmasınlar" diye konuştu.