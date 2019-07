Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, bir kişi yaralandı.

Tatvan-Ahlat kara yolunda Şinasi Ok (27) yönetimindeki otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Otomobilde sıkışan sürücü ile Mehmet Serhat, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Ok, Tatvan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bitlis Devlet Hastanesinde tedavisi süren Serhat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA