Otomobil ile motosikletin arasında kalan yaya ölümden döndü

14.10.2019 18:47

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve otomobilin arasında kalan yaya yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza Mahmudiye Mahallesi Samda ilkokulunun önünde meydana geldi. Lider sokak üzerinden karşıya geçmek isteyen Murat Ü. idaresindeki 16 AFB 933 plakalı otomobil ile Kasım Efendi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hakan U. yönetimindeki 16 AEB 291 plakalı motosiklet çarpıştı. Bu sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan Sefa A. kazanın ortasında kalarak yaralandı. Yaralının yardımına çevredekiler yetişti. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından inegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar alan motosiklet ile otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

Kaynak: İHA