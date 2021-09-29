Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler

24 yıldır Türkiye'de otomobil üretimi yapan Honda, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikasını kapatma kararı aldı. Dünya otomobil devinin aldığı karar sonrası ise muhalefet kararı hükümete bağlayarak eleştirilerde bulundu. Ancak Honda'nın aldığı bu kararının arkasında tamamen şirketin iç dinamikleri ile ilgili birçok neden bulunuyor.

HONDA'NIN KARARI EMİSYONDA GİZLİ

Honda'nın Türkiye ve Avrupa'dan çekilmesindeki ana karar aslında emisyonda gizli. Honda emisyon değerleri baskısı ve bundan dolayı elektrikli modellere yoğunlaşacağı için bu kararı alarak İngiltere ve Türkiye'den Asya'ya geri çekildi. Yani Honda'nın kararında hükümetle ya da Türkiye ile ilgili bir sebep bulunmuyor.

DÜŞÜK ÜRETİM VE SATIŞ HACMİ ETKİSİ

Honda'nın Türkiye ve Avrupa'daki üretimi durdurma kararını değerlendiren Japon finans ve otomotiv uzmanı Osamu Katayama, çekilme nedenlerinden ilkini düşük üretim ve satış hacmi olarak gösterdi, ikinci nedeninse Honda otomobillerinin, Avrupa'da uygulanan yüksek çevre güvenliği standartlarını tam olarak karşılayamaması olduğunu kaydetti.

FABRİKA HABAŞ'A DEVREDİLDİ

Öte yandan Katayama "Toyota'nın hem Türkiye'de, hem de İngiltere'de otomobil üretmeye devam edeceği ve oralardan çekilme niyetinde olmadığı bilgisine sahibim" dedi.

Açıklamaya göre Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

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