Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler - Haberler Ekonomi
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Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Honda fabrikası, 24 yıllık üretim sürecinin ardından son Honda Civic Sedan'ın da banttan inmesiyle kapatıldı. Honda'nın fabrikayı kapatma nedeniyle ilgili olarak çeşitli iddialar ortaya atılırken asıl nedenin, emisyon değerleri baskısı ve elektrikli modellere yoğunlaşma isteği olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar ise Honda'nın çekilme nedenlerinden ilkini düşük üretim ve satış hacmi olarak gösteriyor.

24 yıldır Türkiye'de otomobil üretimi yapan Honda, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki fabrikasını kapatma kararı aldı. Dünya otomobil devinin aldığı karar sonrası ise muhalefet kararı hükümete bağlayarak eleştirilerde bulundu. Ancak Honda'nın aldığı bu kararının arkasında tamamen şirketin iç dinamikleri ile ilgili birçok neden bulunuyor.

Honda'nın Türkiye ve Avrupa'dan çekilmesindeki ana karar aslında emisyonda gizli. Honda emisyon değerleri baskısı ve bundan dolayı elektrikli modellere yoğunlaşacağı için bu kararı alarak İngiltere ve Türkiye'den Asya'ya geri çekildi. Yani Honda'nın kararında hükümetle ya da Türkiye ile ilgili bir sebep bulunmuyor.

Honda'nın Türkiye ve Avrupa'daki üretimi durdurma kararını değerlendiren Japon finans ve otomotiv uzmanı Osamu Katayama, çekilme nedenlerinden ilkini düşük üretim ve satış hacmi olarak gösterdi, ikinci nedeninse Honda otomobillerinin, Avrupa'da uygulanan yüksek çevre güvenliği standartlarını tam olarak karşılayamaması olduğunu kaydetti.

Öte yandan Katayama "Toyota'nın hem Türkiye'de, hem de İngiltere'de otomobil üretmeye devam edeceği ve oralardan çekilme niyetinde olmadığı bilgisine sahibim" dedi.

Açıklamaya göre Honda Türkiye, Gebze'deki tesisini HABAŞ Topluluğuna devredecek. HABAŞ, geçtiğimiz mart ayından bu yana tesislerde Honda'nın üretimini sürdürüyordu. Fabrikayı devralan HABAŞ'ın önümüzdeki dönemde tesiste nasıl bir faaliyet yürüteceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Otomobil devi Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın perde arkasındaki gerçekler
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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