Otogardaki Bilet Kavgasında Bıçaklar Konuştu: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otobüs terminalinde bıçaklı kavga çıktı. Bilet satışı yapan iki işletme sahibi arasındaki kavgayı güvenlik kameraları kaydetti.

BİLET SATIŞI YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Olay, akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İki ayrı yazıhanede işletme sahibi olarak çalışan Erkan C. ve Hasan A. arasında bilet satışı nedeniyle tartışma çıktı.

TEKME TOKAT YETMEDİ, BIÇAK KULLANDILAR

Tartışmanın büyümesiyle iki şahıs otobüs peronlarının önüne çıktı. Bir süre tartışan ikili arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Ağabeyini başına aldığı odun darbesiyle yerde yatar halde gören Hasan A.'nın kardeşi Ali A. da kavgaya karıştı. Bir süre sonra bıçakların kullanıldığı kavgada Hasan ve Ali A. kardeşlerle Erkan C. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Erkan C. Side Anadolu Hastanesine, Hasan A. ise Side Bilgi Hastanesi'ne kaldırılırken, ayağından bıçaklanan Ali A. ise bir yazıhane sahibi tarafından özel otomobille Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Erkan C.'nin Side Anadolu Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Alanya'ya sevk edildiği öğrenildi.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan, terminal kamerasına yansıyan görüntülerde, Erkan C. ve Hasan A.'nın peronlarda tartıştığı ardından Erkan C.'nin, Hasan A.'nın kafasına odun ile vurduğu görülüyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.