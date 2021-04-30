İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi
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İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı madde ele geçirilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogarda 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcının ele geçirilmesine ilişkin olay yerinde yakalanan R.A. (25) ve İ.Z. (27) ile daha sonra yakalanan Y.S'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çok yönlü soruşturma yürütüyor.

Otogar ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, İ.Z. ve Y.S'nin otogarda buluştuklarını ve hedef şaşırtmak için kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdiklerini tespit etti.

Görüntülerde, şüphelilerden İ.Z'nin 28 Nisan 14.21 sıralarında otogardaki 37 numaralı perona giriş yaparken telefonla konuştuğu, diğer şüpheli Y.S'nin 14.31 sıralarında aynı perona giriş yaptığı görülüyor.

Peron içerisinde yaklaşık olarak 5 dakika bulunan şüphelilerin, 14.36 sıralarında kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikten sonra perondan çıkıp ters istikamete gittikleri görülüyor.

Öte yandan gözaltına bulunan Y.S'nin daha önceden uyuşturucu madde ticaretinden cezaevinde kaldığı, R.A. ve İ.Z'nin ise bir tekstil firmasında çalıştıkları öğrenildi.

-Olay

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine kovalamaca sonucu R.A. ve İ.Z. yakalanmıştı.

Şüphelilerden R.A'nın kaçmaya çalışırken elindeki çantayı yol kenarındaki aracın altına bırakması üzerine yapılan incelemede çanta içinde patlayıcı düzenek ele geçirilmişti.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerin, çantada yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlamaya hazır 4'ü cep telefonuyla uzaktan komutalı, 2'si zaman ayarlı toplam 6 plastik patlayıcı olduğunu tespit etmişti.

Olaya ilişkin çalışma yürüten polis, şüphelilerin 3 kişi olduğunu tespit etmiş, diğer şüpheli Y.S'yi 29 Nisan gece saatlerinde Bakırköy'de yakalamıştı.

İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi
İstanbul'da 5 kilogram ağırlığında 6 plastik patlayıcı ele geçirilmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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