Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
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Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İZMİT'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan çocuğu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

13.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 22:56
Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

'te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan çocuğu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

Çenesuyu ile Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde yolcu olan bir kız çocuk fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, hiç tereddüt etmeden otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, hiçbir durakta durmadan otobüsü Kocaeli Devlet Hastanesi'nin Acil Servis kısmına getirerek çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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