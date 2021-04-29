Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk

Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeni Küçük Sanayi Sitesinde yasak öncesi aşırı yoğunluk yaşanıyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yeni Küçük Sanayi Sitesinde yasak öncesi aşırı yoğunluk yaşanıyor.

İçişler Bakanlığının yayınladığı tam kapanma genelgesiyle birlikte oto sanayilerinde araç yoğunluğu yaşanıyor. Oto tamircileri çoğu müşteriyle yoğunluk nedeniyle ilgilenemiyor. Oto tamirciler tamiri uzun olan araçları sanayide bekletip iftardan sonra sabah namazına kadar çalışarak bitirdiklerini söyledi. Agit otomotiv sahibi Agit Kanat, "11 yaşından beri tamirciyim 2014'ya kadar başka işletmelerde çalıştım 2014'dan sonra yeni sanayide kendi işletmemi açtım. İlk defa böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Tam kapanma kararının alınmasıyla özellikle uzun yola memleketlerine gidecek olan vatandaşlar araçlarının eksiklerini gidermeye geliyorlar işletmemizde 12 eleman sabah namazına kadar çalşıyoruz ona rağmen bir çok müşterimizle ilgilenemiyoruz. Tamiri uzun süren araçları yanımızda bir gün bekletip iftardan sonra yapmaya başlıyoruz" dedi. - ŞIRNAK

Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk
Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk
Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk
Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Şırnak ve Hakkari'de, Eren operasyonları başlatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Rıza Kayaalp Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oto sanayilerde yasak öncesi büyük yoğunluk - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:13:56. #1.16#

title