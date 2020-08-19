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Oto galericiler belge şartı

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Yetki Belgesi...

Oto galericiler belge şartı
19.08.2020 15:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:52

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Yetki Belgesi ibraz edilmeden, Noter'den alım-satım işlemi gerçekleştirilemeyeceğini söyledi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ATSO Eğitim Araştırma Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi (ATSO MESEM) ve TOBB MEYBEM A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4" ile "Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5" mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarının teorik aşaması ATSO'da, uygulama aşaması ise Ford Bilaller'de şekilde gerçekleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren ATSO Başkanı Davut Çetin, 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Yetki Belgesi olmayan Oto Galericilerin, Noter'den ikinci el araç alım satım yapamayacaklarını kaydetti.

Belgesiz Noter'den işlem yapılamayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan mevzuatın Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Davut Çetin, "Yönetmelik gereğince, ikinci el motorlu kara taşıtı alım-satımı yapan kişiler, satış müdürleri ve satış personeli için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi. 31 Ağustos 2020 tarihinden sonra MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Yetki Belgesi ibraz edilmeden, Noter'den alım satım işlemi gerçekleştirilemeyecek" dedi.

Belgesi olmayana yetki belgesi ve ruhsat yok

Ticari faaliyette bulunmayan kişilerin, bir takvim yılı içerisinde sadece 3 adet araç satış yapabileceğini vurgulayan Davut Çetin, 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet olarak kabul edileceğinden yetki belgesi olmadan yapılan satışların kayıt dışı ticari faaliyet olarak değerlendirilerek yaptırım uygulanacağına dikkat çekti. Davut Çetin, İl Ticaret Müdürlükleri'nin, mesleki yeterlilik belgesi olmayan işletmelere "Yetki Belgesi" vermeyeceğini, Noterlerin, mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi ibraz etmeyenlerin "Alım-Satım İşlemlerini" kabul etmeyeceğini, yine Belediyelerin de, mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyen işletmelere "Ruhsat" veremeyeceğinin altını çizdi.

Davut Çetin, halihazırda faaliyette olan işletmelerin mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi almaları için öngörülen ve daha önce 2 defa uzatılan geçiş sürecinin bu defa uzatılmadığına işaret ederek, araç alım satım işini yapan firmaların zaman kaybetmeden mesleki yeterlilik belgesini ve yetki belgesini almaları gerektiğini söyledi.

Belge zorunluluğu sektörde kaliteyi artıracak

Belge zorunluluğuyla oto alım satım mesleğini gerekli bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip kişilerin yapabileceğine dikkati çeken Davut Çetin, belge zorunluluğunun, oto galericilik mesleğinin kalitesini artıracağını, ehil olmayan kişilerin mesleki yeterlilik belgesi ve yetki belgesi olmadan ikinci el araç alım satım işini 1 Eylül 2020 tarihi itibari ile artık yapmayacağını kaydetti.

Gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanan adayları tebrik eden ATSO Başkan Davut Çetin, halihazırda bu sektörde faaliyet gösteren ve gösterecek olan firma ve çalışanlarının mesleki yeterlilik belgelendirme sınavlarına zaman kaybetmeden başvurabileceğini ve detaylı bilgileri ATSO içinde faaliyet gösteren ATSO Mesleki Sınav ve Sertifikasyon Merkezi'nden (ATSO MESEM) alabileceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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