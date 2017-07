OSMEK Yaz Kurslarıyla Eğitimler Sürüyor

OSMEK'in yıl boyunca sürdürülen ve kurs sonrasında vatandaşların hayatlarına yön verdikleri meslek edindirme kurslarına, yaz döneminde de Osmangazililer'den yoğun ilgi gördü.

Ağırlıklı olarak Soğanlı Kültür Merkezi'nde yer alan kurslar, yaz döneminde 6 farklı branşta vatandaşa eğitim hizmeti vermeye devam ediyor. Bilgisayar, işaret dili, diksiyon, iğne oyası, İngilizce, web tasarım ve pazarlama perakende satış görevlisi olmak üzere 6 ayrı branşta yaz kursları verilirken, vatandaşlardan yoğun talep görüyor.

AKŞAM KURSLARIYLA EĞİTİME DEVAM

Kurslarda özellikle çalışan vatandaşların akşam kurslarına yoğun ilgi gösterdiği görülürken, Osmangazililer yaz döneminde de OSMEK'le eğitimlerine devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu her gün eğitimlerin devam ettiği kurslarda, 163 saatten oluşan bilgisayar kursu hafta içi her gün 13:00 ila 17:30 saatleri arasında eğitimlerini sürdürüyor. İşaret dili 120 saatlik bir modülden oluşurken Cuma günü hariç hafta içi 4 gün boyunca 17.00 ila 20.00 saatleri arasında devam ediyor. 180 saatten oluşan pazarlama perakende satış görevlisi kursu haftanın 4 günü 10.00 ila 15.00 saatleri arasında veriliyor. İngilizce A1, A2 ve B1 seviyelerinde verilirken, A1 ve A2 haftanın 3 günü akşam 17.30'dan sonra eğitimleri sürüyor. B1 ise hafta içi her gün 13.00 ila 19.00 arasında devam ediyor. Web tasarımı kursu, hafta içi her akşam 18.00 ila 21.00 saatleri arasında eğitimleri veriliyor. Diksiyon kursu ise hem Soğanlı hem de Ördekli Kültür Merkezi'nde eğitimleri sürdürülüyor. 64 saat eğitimden oluşan diksiyon kursu, salı ve perşembe günleri Soğanlı Kültür Merkezi'nde, çarşamba ve cuma günleri de Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.