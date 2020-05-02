Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar
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Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar

Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar
02.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:47

Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar Bu sanat el işi değil 'sabır işi' Olgunlaşma Enstitüsünde el işi yapan Gülümser Özkara: "Sabır işi ama sevdikten sonra her şey oluyor" "Osmanlı kaftanlarından esinlenerek örtülerimizi işliyoruz" Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde usta...

Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar

Bu sanat el işi değil 'sabır işi'

Olgunlaşma Enstitüsünde el işi yapan Gülümser Özkara: "Sabır işi ama sevdikten sonra her şey oluyor"

"Osmanlı kaftanlarından esinlenerek örtülerimizi işliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğreticiler Osmanlı kaftan motiflerini örtülere işleyerek günümüzde de yaşatmaya devam ediyor.

Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü örnek çalışmaya imza atıyor. Okul Müdürü Durna Gülşen idaresindeki usta öğreticiler yaptıkları çalışmalarla, geçmişi günümüze taşıyor. Usta öğreticiler tarafından Osmanlı zamanında giyilen kaftan motifleri, örtülere işleniyor. Evlerde masaları süsleyen bu örtüler, Osmanlı döneminden günümüze de bir bağ oluşturuyor. Tek tek ince bir işçilik isteyen işlemeler, 'sabır işi' olarak da öne çıkıyor. Göz nuru örtülerin işlenmesi ayları hatta yılları alırken, el emeği ürünlere ise değer biçilmiyor. İki senede işlenilen örtülerin olduğunu belirten ve 6 yıldır Olgunlaşma Enstitüsünde el işi yapan Gülümser Özkara, genç nesillerinde bunları öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.

"Biraz da sabır işi"

Sevdiği için bu işi yaptıklarını ifade eden Gülümser Özkara, "Osmanlı kaftanlarından esinlenerek örtülerimizi işliyoruz. O dönemi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu işi çocukluğumuzdan beri yapıyoruz. 6 sendir Olgunlaşma Enstitüsünde bu işi yapıyorum. Bu eski şeyleri bu döneme uygun bir hale getiriyoruz. Bu işi sevdiğimiz için yapıyoruz. Tek tek işleniyor ve göz nuru. Severek yaptığımız ve gönül verdiğimiz için bir an önce bitirmeye çalışıyoruz. Ama çok uzun süren işler de oluyor. 1 sene süren, 2 sene süren örtülerimiz oluyor. Hepsi tek tek el ile yapıldığı için özen gösterilen bir iş. Türk işi, el işi, maraş işi yapıyoruz. Biraz da sabır işi. Genç kızlarımıza bunu nasıl sevdirebiliriz bilmiyorum. Bunu yeni döneme daha güzel bir şekilde taşımamız ve gençlerin de sevmesi gerekir. Sabır işi ama sevdikten sonra her şey olur.

Osmanlı kaftan motiflerini örtülerde yaşatıyorlar

Kaynak: İHA

Manşet

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