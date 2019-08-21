OSMANİYE ÖNCE ÇEVREYİ TEMİZLEDİLER, ARDINDAN FİDAN DİKTİLER

21.08.2019 15:11

Osmaniye'de bir grup doğasever, gezi için gittikleri bölgede çevre temizliği yapıp ardından, yanlarında getirdikleri meyve fidanlarını toprakla buluşturdular.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Grubu ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında yapılan görüşmeler sonunda, gezilerde Tohumdan Fidana etkinliğine destek verme kararı alındı. Bu kapsamda, Düziçi İlçesindeki Yeşil Şelale'ye gezi düzenleyen ekip, yaklaşık 3.5 kilometrelik orman yolundan sonra bir kilometre ıslak bir yol izleyerek faaliyetlerini tamamladı.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Grubu Başkanı Osman Demirkaynak, parkurun kolay, ancak Osmaniye'de pek bilinmeyen bir rota olduğunu belirterek, Yemek, çay, müzik ve fotoğraf çekimi derken, birbirini daha yakından tanıyan grup için adeta ikinci bir aile oluyoruz. Doğa ve çevre konusunda hemfikir olan grubumuz yarınlara daha temiz ve yeşil bir doğa bırakmayı amaçlıyor. Osmaniye'nin doğal güzelliklerini ekibimize tanıtırken gittiğimiz yerlerdeki çöpleri topluyor ve HAYTAP'ın 'Tohumdan Fidana' kampanyası kapsamında fidanları toprakla buluşturuyoruz. Etkinliğimizi yaklaşık 60 kişi ile tamamladık dedi.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 8 ay önce tüplere dikilen tohumların filizlendiğini ve artık toprakla buluştuğunu söyledi. Özellikle meyve ağaçlarının tohumlarını kullandıklarını belirten Laçinbala, 3-5 seneye birçok kuş ve yabani hayvana yuva olacak bu ağaçların mevsimine göre verdikleri meyveler ile de doğaya besin kaynağı olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA