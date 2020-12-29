Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

29.12.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:34
Osmaniye'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 25 Aralık'ta yakalanan Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma ekipleri, 25 Aralık'ta DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına almıştı. Şüphelilerden M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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