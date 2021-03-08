Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

08.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:38
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli-Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan iki kişinin üzerinde yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından iki eve düzenlenen baskında da 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 63 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile tartı aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:38:34. #1.15#
title