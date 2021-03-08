Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli-Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta bulunan iki kişinin üzerinde yaptığı üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki sorgusunun ardından iki eve düzenlenen baskında da 7 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 63 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile tartı aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat