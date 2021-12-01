Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 25 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 25 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 25 gözaltı

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 22-29 Kasım tarihleri arasında 23 operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 25 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 467.56 gram esrar, 74.82 gram metamfetamin, 15,87 gram eroin, 2.98 gram bonzai, 5 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 1 adet şarjör ile 7 adet fişek ele geçirildi. - OSMANİYE

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti

 İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Öfkeli kalabalığın dayağından kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title