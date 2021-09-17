Osmaniye'de sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor

Koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan Osmaniye'de sağlık ekipleri, köy ve mezralarda da aşı mesaisi yaparak kentte vaka sayılarının düşmesi için mücadele veriyor.

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık ekipleri, aşı hizmetini kırsalda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların ayaklarına götürüyor.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlügü Sağlık ekiplerinin özverili çalışmasıyla son haftalarda Kovid-19 vaka sayısında düşüş yaşanan iller arasında bulunan kentte, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil aşı ekibi sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan filyasyon çalışmasıyla koronavirüsün izini sürerek teması azaltmaya çalışan sağlık ekipleri, bir yandan da köy ile mezralarda yaşayan ve hastaneye gitme imkanı bulamayan vatandaşların aşılanması için çaba gösteriyor.

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz aşılama çalışmaları hakkında değerlendirme yaparak mobil Aşı ekipleri köylerde vatandaşları aşılamaya devam ettiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz "Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşlarımızın aşıya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla Osmaniye Merkeze bağlı, Tehçi, Kazmaca, Dervişiye ve Nohuttepe köylerinde, Toplum Sağlığı Merkezi Aşı Ekiplerimiz tarafından Aşı İstasyonları kurulmuş ve vatandaşlarımızın aşı olmalarına olanak sağlanmıştır" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü

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