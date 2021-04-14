Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamada ayrıca bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 139 kişiye de 132 bin 44 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat