Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen narkotik ve asayiş uygulamasında yakalanan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 17'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uygulamada ayrıca bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 139 kişiye de 132 bin 44 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Nur Sürer Müge Anlı Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Caner Erkin Cüneyt Çakır Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Osmaniye'de narkotik ve asayiş denetimleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:07:40. #1.14#

title