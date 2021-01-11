Kumar oynayanların kaçmaya çalışırken çatı katında yakalanması polis kamerasında

Osmaniye'de kumar oynanan mekana yapılan baskında şüphelilerin kaçmaya çalıştıkları çatı katında yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de kumar oynanan mekana yapılan baskında şüphelilerin kaçmaya çalıştıkları çatı katında yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin 4. katında kumar oynandığı ihbarını aldı.

Adrese baskın yapan ekipler, bazı şüphelilerin çatı katından kaçmaya çalıştığını belirledi. Çatı katına çıkan ekipler, burada saklanan şüphelileri gözaltına aldı.

Kaçmaya çalışanların da arasında olduğu kumar oynayan 22 kişiye, 185 bin 120 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin çatın katında yakalanmaları, polis kamerasına yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı