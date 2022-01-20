Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bahçedeki çitleri çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bahçedeki çitleri çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, B.A'nın bahçesinin çevresindeki çitlerin çalınmasıyla ilgili Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timince (JASAT) çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekip, şüphelilerin E.G. ve A.G. olduğunu tespit etti.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı. Jandarmanın bulduğu çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

Araştırma, Jandarma, Osmaniye, JASAT, Güncel, Haber

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