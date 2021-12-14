Osmaniye'de akrabalar arası kavgada 3 kardeş yaralandı - Haberler
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Osmaniye'de akrabalar arası kavgada 3 kardeş yaralandı

Osmaniye'de akrabalar arası kavgada 3 kardeş yaralandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve silah da kullanılan kavgada 3 kardeş yaralandı.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde akrabalar arasında çıkan ve silah da kullanılan kavgada 3 kardeş yaralandı.

İddiaya göre, Yeşilyayla köyünde Hasan A ile kardeşleri Barış ve Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan A. darp sonucu yaralandı.

Babasının darp sonucu yaralandığını gören Sinan A. da tabancayla ateş ettiği amcaları Barış ve Mehmet A'yı yaraladı.

Yaralı 3 kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri Sinan A'yı gözaltına aldı.

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AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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