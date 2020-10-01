Osmaniye bamya üretiminde Türkiye dördüncüsü
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Osmaniye bamya üretiminde Türkiye dördüncüsü

01.10.2020 13:34 | Son Güncelleme: 01.10.2020 13:39
Osmaniye bamya üretiminde Türkiye dördüncüsü

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Osmaniye'nin, Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra bamya üretiminde 4.sırada yer aldığı belirterek, "İlimiz bamya üretimi bakımından da Türkiye içi piyasasının bamya talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılamaktır" dedi.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Osmaniye'nin, Balıkesir, İzmir ve Amasya'dan sonra bamya üretiminde 4.sırada yer aldığı belirterek, "İlimiz bamya üretimi bakımından da Türkiye içi piyasasının bamya talebinin yaklaşık yüzde 7'sini karşılamaktır" dedi.

Bulut, Osmaniye'de bamya üretiminin son yıllarda rağbet gören alternatif tarım ürünleri içerisinde yer aldığını belirterek, "İlimiz genelinde bamya ekili alan 2010 yılında 260 dekar alanda 184 ton iken 2020 yılı itibari ile bu alan 3.697 dekar alana ve 4.376 ton çıkmıştır. Dekara verim 2010 yılında 700-750 kg civarlarında iken üreticilerimizin sertifikalı hibrit tohumları tercih etmesiyle verimleri 2019 yılı itibarı ile dekara 1000-1200 kiloya kadar yükselmiştir. İlimiz genelinde üretilip hasadı yapılan bamyalar yemeklik olarak çevre iller Gaziantep, Adana, Hatay, Kahramanmaraş başta olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlere talebe göre gönderilmektedir. Ayrıca Gaziantep ilimize giden bamyalar, burada kurutularak Türkiye iç piyasasında kuru sebze olarak tüketimi yapılmaktadır. Ayrıca derin dondurucuya kaldırılan taze ürünler kış aylarında dondurucudan çıkarılarak taze olarak tüketilmektedir" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye bamya üretiminde Türkiye dördüncüsü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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