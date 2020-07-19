Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor
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Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nin (BAREM) inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli bakım merkezi açılış için gün sayıyor
19.07.2020 12:29 | Son Güncelleme: 19.07.2020 13:24

Osmangazi Belediyesinin yaşlı ve engelli vatandaşları rehabilite etmek amacıyla hayata geçirdiği "Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi"nin (BAREM) inşasında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında BAREM'i yakın bir zamanda Bursa'ya kazandırmaya hazırlanıyor.

Demirtaş'ta 14 bin 162 metrekare alanda bir kampüs şeklinde inşa edilen merkez, 200 yaşlı, 150 engelli, 150 alzaymır hastası olmak üzere aynı anda 500 kişiye hizmet verebilecek.

Engelli ve yaşlıların hayatına değer katacak BAREM bünyesinde müzik, tiyatro gibi aktivitelere imkan sağlayacak salonlar, el becerilerini ve hobileri geliştirecek kurs alanları, ekilip biçilebilecek bahçe de bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, bu özel projenin öneminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle daha da arttığına dikkati çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadeleyi Türkiye'nin başarıyla yürüttüğünü belirten Dündar, "Daha şimdiden yerli ve yabancı birçok kurum bu projemizi incelemeye geliyor. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet verecek bu merkezimizde kalmak için şimdiden talepler var." ifadesini kullandı.

BAREM'deki inşaat çalışmalarının tamamlandığını ve ince işçiliklerin devam ettiğini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"Merkezin örnek odaları hazırlandı. BAREM, tam anlamıyla bir yaşam merkezi olarak hizmet verecek. Eğitim atölyeleri, burada kalan vatandaşlarımızın hobi bahçelerinde vakit geçirebilecekleri ve aileleriyle buluşacakları alanlar olacak. Toplumda çok önemli bir soruna çözüm üretip ihtiyaçlara cevap verecek bu güzel merkezi en kısa zamanda hizmete sunacağız."

Kaynak: AA

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