Osmaneli spor tesisleriyle tam bir spor merkezi haline geldi Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, göreve geldikleri bu günden bu yanan ilçeye 2 UEFA standardında futbol sahası, 6 halı saha, 2 tenis kortu,2 basketbol/voleybol sahası inşa ettiklerini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, göreve geldikleri bu günden bu yanan ilçeye 2 UEFA standardında futbol sahası, 6 halı saha, 2 tenis kortu,2 basketbol/voleybol sahası inşa ettiklerini söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, 200 bin metrekare parkta spor alanları gibi tesisleri Osmaneli'ne kazandırdıklarını belirtti. Şahin, "Göreve geldiğinden bugüne 2 UEFA standardında futbol sahası, 6 halı saha, 2 tenis kortu,2 basketbol/voleybol sahası, 6 kilometrelik yürüyüş ve bisiklet yolu, inşa ettiği 200 bin metrekare parkta spor alanları gibi tesisleri Osmaneli'ne kazandırdık. Belediyemizde restorasyonu yapılan iki konakta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle imzalanan Gençlik Merkezi protokol kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca 4 tenis kortu, 1 kapalı antrenman sahası, 1 yüzme havuzu, basket ve voleybol sahaları, eski spor salonunun restorasyon, geleneksel Türk Sporları alanı gibi konularda destek sözü aldık. Yeni kazandıracak tesislerle çocuklarımıza, gençlerimize ve Osmaneli halkına spor yapma olanaklarını sunarken,diğer taraftan da ilçemizi yakın il ve ilçeler için kamp merkezi yapmaya çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA