Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül
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Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül

Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği kitap okuma yarışmasında derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği kitap okuma yarışmasında derece elde eden öğrencileri ödüllendirdi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Kitap Oku Geleceğine Dokun' sloganı ile 2 Nisan 2021 tarihinde yapılan ilkokul 4. Sınıftan itibaren, ortaokullar ve liselerin tüm kademelerini kapsayan kitap okuma yarışmasına Osmancık'tan İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Huriye Yaman, lise kademesinde 1. olurken, Koyunbaba İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Samet Sarı ilkokul kademesinde tüm soruları doğru cevaplandırıp, yarışma kuralı gereği doğum tarihi kriterinden 2.'nci oldu. Düzenlenen yarışmada derece elde eden öğrenciler ilçe kaymakamı Ayhan Akpay tarafından ödüllendirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ödül töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İsmail Karataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Veldet, Koyun Baba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ve Müdür Yardımcısı Muzaffer Karaca'da hazır bulunurken, kaymakam Akpay öğrencilere ödüllerini verdi ve tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ÇORUM

Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül
Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül
Osmancık'ta kitap okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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