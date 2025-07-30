Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamaya kararlı. Yürütülen uzun müzakerelerin ardından beklenen mutlu sona ulaşıldı. Osimhen saat kaçta inecek, saat kaçta geliyor?

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE SONA GELİNDİ

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferi artık tamamlanma aşamasına geldi. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek isteyen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü renklerine bağlamaya kararlı. Yürütülen uzun müzakerelerin ardından beklenen mutlu sona ulaşıldı.

YILDIZ FUTBOLCU BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR

Takımın yönetimi tüm resmi evrakları hazırlayarak transfer sürecini resmiyete kavuşturdu. Artık geriye kalan tek adım, Osimhen'i İstanbul'a getirmek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurusuna göre yıldız futbolcu, bugün 21.30'da İstanbul'a iniş yapacak.

SAĞLIK KONTROLÜ PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Haberde aktarılanlara göre, resmi transfer duyurusu oyuncunun sağlık kontrollerini geçmesinin ardından yapılacak. Tüm evrak işlemlerinin eksiksiz tamamlandığı ve Osimhen'in Perşembe günü detaylı sağlık testinden geçeceği bildiriliyor.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

Transferin resmileşmesine ramak kala Osimhen, sosyal medya hesaplarından dikkat çekici paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Galatasaray amblemi ile aslan figürünü içeren bir görseli hikâyesinde paylaşan yıldız oyuncu, ardından uçağa biniş anlarını gösteren bir video ile taraftarlarda büyük bir heyecan yarattı.

BİNLERCE TARAFTAR HAVALİMANINA AKIN EDECEK

Osimhen'in İstanbul'a gelişini yakından takip etmek isteyen taraftarlar, havalimanında büyük bir coşkuya hazırlanıyor. İlk tahminlere göre yaklaşık 50 bin Galatasaray taraftarının yıldız ismi karşılamak üzere İstanbul Havalimanı'nda olacağı belirtiliyor.

TRANSFER MODELİ: KİRALIK MI, BONSERVİSLİ Mİ?

Transferin şekline dair detaylar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Osimhen'in Galatasaray'a kiralık mı yoksa bonservisiyle mi katıldığı konusu gizemini koruyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN PARLAK PERFORMANSI

26 yaşındaki forvet, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 37 gol atarken 7 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Bu üstün performans, sarı-kırmızılı taraftarların beklentisini daha da yükseltti.