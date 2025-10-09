Haberler

Osimhen Lesotho Nijerya milli maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

Osimhen Lesotho Nijerya milli maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Liglere verilen milli ara sonrası lider Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen Lesotho ve Benin maçları için ülkesi Nijerya'ya gitti. Peki, Osimhen Lesotho maçında oynuyor mu? Lesotho Nijerya maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katıldı. Ancak kamp sırasında paylaşılan bir fotoğraf, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de futbol kamuoyunun dikkatini çekti. OsimhenLesotho maçında oynuyor mu? Lesotho Nijerya maçı hangi kanalda?

OSİMHENLESOTHO MAÇINDA OYNUYOR MU?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katıldı. Ancak kamp sırasında paylaşılan bir fotoğraf, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Sosyal medyada yayılan karede Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulandığı görülürken, Nijerya Milli Takımı'nın kamp yaptığı tesislerin durumu da tartışma yarattı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımın önemli yıldızı Osimhen'in sağlığı hakkında kulüpten veya Nijerya Milli Takımı'ndan gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Galatasaray cephesinin, oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için temaslarda bulunduğu öne sürülüyor.

Osimhen Lesotho Nijerya milli maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

Osimhen'in Lesotho maçında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

LESOTHO NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lesotho Nijerya maçı yayıncısı bulunmuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Olaydan önce video çektiği mesai arkadaşını çöp kamyonunda katletti

Bir gün önce video çektiği arkadaşını çöp kamyonunda katletti
13 ilimiz kabusu yaşıyor! Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler

Mahalle muhtarı bu sözlerle isyan etti: Bizi yok edecekler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.