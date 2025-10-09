Osimhen Lesotho Nijerya milli maçında oynayacak mı, ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katıldı. Ancak kamp sırasında paylaşılan bir fotoğraf, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de futbol kamuoyunun dikkatini çekti. OsimhenLesotho maçında oynuyor mu? Lesotho Nijerya maçı hangi kanalda?

OSİMHENLESOTHO MAÇINDA OYNUYOR MU?

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Nijerya Milli Takımı'nın kampına katıldı. Ancak kamp sırasında paylaşılan bir fotoğraf, hem sarı-kırmızılı taraftarların hem de futbol kamuoyunun dikkatini çekti.

Sosyal medyada yayılan karede Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulandığı görülürken, Nijerya Milli Takımı'nın kamp yaptığı tesislerin durumu da tartışma yarattı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler, takımın önemli yıldızı Osimhen'in sağlığı hakkında kulüpten veya Nijerya Milli Takımı'ndan gelecek resmi açıklamaları bekliyor. Galatasaray cephesinin, oyuncunun durumu hakkında bilgi almak için temaslarda bulunduğu öne sürülüyor.

Osimhen'in Lesotho maçında oynayıp oynamayacağı henüz netleşmedi.

LESOTHO NİJERYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Lesotho Nijerya maçı yayıncısı bulunmuyor.