OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Artık OSB'lerimizdeki 64 bin işletmemiz arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabilecek"
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OSBÜK Başkanı Kütükcü: "Artık OSB'lerimizdeki 64 bin işletmemiz arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabilecek"

OSBÜK Başkanı Kütükcü: 'Artık OSB'lerimizdeki 64 bin işletmemiz arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabilecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile imzalanan iş birliği protokolü sayesinde sanayicilerin artık karşılaştıkları ihtilafları uzayan dava süreçlerine girmeden daha...

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile imzalanan iş birliği protokolü sayesinde sanayicilerin artık karşılaştıkları ihtilafları uzayan dava süreçlerine girmeden daha hızlı çözüme kavuşturacaklarını ve 64 bin işletmenin arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabileceklerini söyledi.

OSB'lerin arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanacağı protokole ilişkin açıklamada bulunan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, "Organize sanayi bölgelerimizdeki sanayicilerimiz, karşılaştıkları ihtilafları uzayan dava süreçlerine girmeden daha hızlı, sürdürülebilir ve ekonomik yollardan çözüme kavuşturacaklar. Artık OSB'lerimiz, OSB'lerimizdeki 64 bin işletmemiz arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabilecek. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB UYUM Başkanı Cemil Çiçek'e teşekkür ederim" dedi.

"Arabuluculuk kazan-kazan modeli"

Kütükcü, arabuluculuğun aslında Türk iş dünyasına uzak olmadığını vurgulayarak, "Ahilik sisteminde ticari ihtilafları Ahiler çözerdi. Esnaf içerisinde ortaya çıkan ihtilaflar, Ahi teşkilatı içerisinde karşılıklı mutabakatla çözüme kavuşturulur, mahkemeye çok ama çok nadiren başvurulurdu. O yüzden bize hiç yabancı değil. Ancak tabii rekabetin her geçen gün biraz daha yoğunlaştığı günümüz ticari hayatında, birtakım anlaşmazlıklar da olabiliyor. İşte TOBB UYUM ile protokolünü imzalayacağımız arabuluculuğun amacı da bu tür anlaşmazlıklarda konuyu yargıya taşımadan çözüm üreterek, hem yargının yükünü hafifletmek hem de taraflara hızlı yol aldırabilmek. Bu çözüm yönteminde, adli yargı ve tahkimde olduğu gibi bir kazanan veya kaybeden yok. Tam bir kazan-kazan modeli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'mizin girişimleri ile kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi de bu ticari uyuşmazlıkların çözümüne ve 'kazan-kazan' anlayışının gelişmesine kritik katkılar sunuyor" diye konuştu.

"OSBÜK köprü vazifesi üstlenecek"

İmzalanan protokolle OSB'lerin arabuluculuk hizmetlerinden çok daha etkin faydalanacağını dile getiren Kütükcü, protokolle TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin OSB'ler ile işletmelere başta Zorunlu Arabuluculuk ve İhtiyari Arabuluculuk Hizmeti olmak üzere müzakere hizmeti ile eğitim ve sertifika hizmeti gibi birçok farklı başlıkta katkı sağlayacağını söyledi. Kütükcü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu süreçte Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu olarak biz de bir köprü görevi üstleneceğiz. OSB'lerimiz, arabuluculuğa konu olacak bir ihtilafla karşılaştıklarında önce OSBÜK'e başvuru yapacaklar. OSBÜK bu konuyu inceleyecek, ardından TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne iletecek. Böylece organize sanayi bölgelerimizdeki sanayicilerimiz, karşılaştıkları ihtilafları uzayan dava süreçlerine girmeden, daha hızlı, sürdürülebilir ve ekonomik yollardan çözüme kavuşturacaklar" şeklinde konuştu.

"İş davalarının yüzde 70'ten fazlası bu yolla çözülüyor"

İş dünyası açısından önemli bir protokole imza atıldığını ifade eden TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek ise, karar alma süreçlerinde üst kuruluşların rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. İş davaları uzun sürmesi nedeniyle hak kayıplarına neden olduğu için gelişmiş ülkelerde çeşitli çalışmaların yapıldığını dile getiren Çiçek, alternatif uyuşmazlık çözümünün arandığını anlattı. Arabuluculuğun mahkeme işlemlerine göre çok daha uygun olduğunu söyleyen Çiçek, "Giderek birçok alanda ihtilaf mahkemeye taşınmadan evvel arabuluculuk yolunu deneyin. İhtilafı kendi aranızda çözebilecekseniz boş yere mahkemeleri meşgul etmenin gereği yok. Arabuluculuk gibi modern yöntemlere bütün gelişmiş ülkeler başvuruyor ve büyük ölçüde ihtilaflarını bu yollarla çözüyor" dedi.

TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin iş dünyası için önemli bir konu olan arabuluculuk hizmeti verdiğini aktaran Çiçek, arabuluculukta ihtisaslaşmanın artacağını kaydetti. Türkiye'nin kazancında iş dünyasının büyük bir alın teri olduğunu söyleyen Çiçek, "Arabuluculuk müessesi devreye girdikten sonra iş davalarının yüzde 70'ten fazlası bu yolla çözülüyor. Bu çok önemli bir şey. Bu taraflar ve devlete getirilen yükler bakımından önemli. Arabuluculuk sayesinde taraflar da kucaklaşarak ayrılıyor" diyerek imzalanan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ile TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek işbirliği protokolünü imzaladı. Toplantıda ayrıca TOBB UYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, TOBB UYUM ve TOBB UYUM-OSBÜK iş birliğine ilişkin sunum gerçekleştirdi. - ANKARA

OSBÜK Başkanı Kütükcü: 'Artık OSB'lerimizdeki 64 bin işletmemiz arabuluculuk hizmetlerinden daha etkin faydalanabilecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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