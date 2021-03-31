OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda tamamlayacak

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunda Gaziantep deplasmanında tamamlayacak.

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 2020-2021 sezonunda Gaziantep deplasmanında tamamlayacak.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ligin son maçını Gaziantep'te Adam Voleybol ile oynayacak. Adam Voleybol maçı hazırlıklarını antrenör Harun Şahin nezaretinde sürdüren OSB Teknik Koleji Cuma günü karayolu ile Gaziantep'te giderek kampta girecek. Ligde geride kalan 21.hafta sonunda 19 maç oynayan Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 7 galibiyet ve 12 mağlubiyet alarak 20 puanla 9.sırada yer alıyor.

3 Nisan 2021 Cumartesi günü Gaziantep Talas Özkarslı Spor Salonunda oynanacak olan Adam Voleybol ile Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı