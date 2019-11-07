Ortaokul öğrencilerinden lösemili çocuklara destek

07.11.2019 14:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:02

Ankara'nın Güdül ilçesinde ortaokul öğrencileri, lösemili çocuklara destek vermek amacıyla, "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliği gerçekleştirdi.

Çağa Ortaokulu öğrencileri, teknoloji ve tasarım öğretmenleri Ümmü Görün Akın öncülüğünde okullarında "Maskemi takarım farkındalık yaratırım" etkinliğini hayata geçirdi.

Lösemili arkadaşları için eğlenceli maskeler tasarlayan öğrenciler, bu maskelerden kendileri de taktık.

Yapılan maskelerden, lösemi hastası başka çocuklara ulaştırılmak üzere Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) da gönderildi.

Öğrencilerden Hasan Kaya, öğretmenleri eşliğinde tüm öğrencilerle üzerlerinde çeşitli figür ve resimler bulunan maskeler yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA