Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
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Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Haberler.com - Haberler | Spor

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında kalp krizi geçirdi. Emre Bol'a ilk müdahaleyi yorumcu arkadaşı, eski FIFA hakemi Deniz Ateş Bitnel yaptı. O esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Şener, olayın ciddi olduğunu öğrendikten sonra yayına ara verdi.

Spor yorumcusu Emre Bol, tv100'de yayınlanan VAR Odası programında fenalaşarak yayından ayrıldı. Yorumcu Bişar Özbey, o esnada Bülent Uslu ile diyalog halinde olan Ertem Şener'e durumu anlattı. Deniz Ateş Bitnel de konuk odasında Emre Bol'a ilk müdahaleyi yaptı.

Ortalık bir anda buz kesti! Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

ŞENER DONDU KALDI

Haberi alan Ertem Şener, bir anda buz kesti. Bişar Özbey'e, "Şaka yapıyorsun değil mi?" diye sordu. Özbey durumun ciddi olduğunu söyledi ve programa ara verildi

Ortalık bir anda buz kesti! Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

DURUMU İYİ

Yoğun bakıma alınan Emre Bol'a stent takıldığı belirtildi. Ertem Şener ve Deniz Ateş Bitnel sabah yaptığı paylaşımlarda Emre Bol'un durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Ortalık bir anda buz kesti! Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
Ünlü yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi
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