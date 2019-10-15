Ortak hedef Bursa'ya hizmet

15.10.2019 14:54

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı ziyaret etti. Bursa için hizmet hedefinde buluştuklarını ifade eden başkanlar, karşılıklı iletişimin önemine dikkat çekti.



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ilk olarak Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı makamında ziyaret etti. Her iki belediyenin başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Başkan Turgay Erdem'e başarılar diledi. Yeni dönemin tüm ilçeler ve Bursa'ya hayırlı olması dileğinde bulunan Dündar, "Stratejik planlarımızı hazırladık. Merkez ilçeler birbiriyle iç içe bulunuyor. Tüm şehri hedef alarak hizmet üretiyoruz. Bundan sonra da hizmet öncelikli çalışmalarla şehre hitap eden büyük projelerle kente değer katacağız" dedi.



Misafirperverliğinden dolayı Başkan Dündar'a teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ise, "Merkez ilçeler olarak etkileşim içerisindeyiz. Bu işbirliğinin devam etmesi arzusundayız. Ortak hedefimiz Bursa'ya hizmet etmek. Bende size ve ekibinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Ziyaretin sonunda iki başkan birbirlerine günün anısına hediye ve plaket verdi. Başkan Dündar konuklarına Osmangazi Belediyesi'nin devam eden projeleri hakkında da bilgi verdi.



Başkan Erdem'den Yıldırım'a ziyaret



Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve beraberindekiler daha sonra Yıldırım Belediyesi'ni ziyaret etti. Başkan Oktay Yılmaz ve ekibiyle bir araya gelen Turgay Erdem, merkez ilçelerin etkileşimine vurgu yaptı. Turgay Erdem, "Merkez ilçelerde vatandaşlarımız günlük hayatlarında da, iş hayatlarında da sürekli iç içe. Bizde yerel yöneticiler olarak bu etkileşim içerisinde yer almalıyız. Bursa'ya hizmet için göreve geldik. Birbirimizden önemli katkılar alabiliriz. Bu tür etkileşimler önemli" şeklinde konuştu.



Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür birliktelikler çok önemli. Bu tür ziyaretler fikir alışverişi anlamında çok faydalı. Farklı bakışlar şehrin gelişimi açısından birer zenginliktir. Allah ülkemizin birliği ve bütünlüğünü daim etsin. Görevinizde başarılar dilerim" diye konuştu.



Ziyaret sonunda başkanlar günün anısına birbirlerine plaket ve hediye verdi. - BURSA

Kaynak: İHA