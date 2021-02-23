Ortahisar Belediyesi ile KTÜ arasında protokol imzalandı

Ortahisar Belediyesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) arasında bisiklet yolu yapılmasını içeren protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, KTÜ Kanuni Kampüsü, Kalkınma ve Konaklar mahalleleri bağlantılarında yapılması planlanan bisiklet yolu kapsamında Başkan Ahmet Metin Genç ile Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında bisiklet yolları, istasyonların yapımı ve bunların işletiminin yapılacağı belirtildi.

Başkan Genç, protokolün üniversite, yerel yönetim işbirliğine örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Güzel bir projenin arifesindeyiz. Gençlerimize sağlıklı yaşam sunmak, hem de sportif etkinlikler için onlara alan oluşturmak adına bu projeyi hazırlamıştık. Sayın rektörümüz sağ olsun, göreve gelir gelmez ilk görüşmemizde bu konuyu paylaşmıştık. Hemen uygun gördüler projemizi. Bugün bu işi resmiyete döküyoruz." ifadelerini kullandı.

Bisiklet yolunu kısa sürede hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Hem üniversitemize, hem gençlerimize, hem de şehrimize güzel bir hizmet sunmuş olacağız. Trabzon'umuzun gelişmesinde, büyüyen bir şehir olmasında çok büyük bir yeri üniversitemizin şehirle olan uyumu adına yeni dönemde çok önemli bir anlayışı ortaya koyan kıymetli rektörümüze ve onun çok kıymetli yardımcılarına, mesai arkadaşlarına ben de şehrimizin adına şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun diyorum."

Rektör Çuvalcı da yapılacak bisiklet yoluyla gençlerin sağlıklı bir şekilde spor yapma imkanına kavuşacağını belirterek, "KTÜ ile Ortahisar Belediyesi arasında yapılan protokol kampüs içindeki bisiklet yolunun yapımını öngörüyor. Böylelikle gençlerimiz sağlıklı spor yapma imkanına kavuşmuş olacaklar. Ben öncelikle sayın başkanımıza bu duyarlılığı gösterdiği için teşekkür etmek istiyorum. İnşallah, ilerleyen yıllarda da daha güzel işbirlikleri yapacağımıza canı gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk