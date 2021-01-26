Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 44 isyancı öldürüldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 44 isyancı öldürüldü

26.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:50
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 44 isyancı öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Boali kasabasında Orta Afrika Silahlı Kuvvetlerinin (FACA) düzenlediği operasyonda 44 isyancı etkisiz hale getirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeybatısındaki Boali kasabasında Orta Afrika Silahlı Kuvvetlerinin (FACA) düzenlediği operasyonda 44 isyancı etkisiz hale getirildi.

Hükümetin Facebook hesabından yapılan açıklamada, FACA'nın 13 Ocak'ta başkent Bangui'yi saldırı düzenleyip, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'yı devirmeye çalışan isyancılara Bangui'nin yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısındaki Boali kasabasında operasyon düzenlediği bildirildi.

Çadlı, Sudanlı ve Fulani paralı askerlerden oluşan Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC) isyancı grubunun 44 üyesinin öldürüldüğü ifade edildi.

Yakalanan 3 isyancının da Bangui'ye nakledildiği belirtildi.

FACA, dün, yaklaşık bir aydır Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grubunun kontrolünde olan Boda şehrinin kontrolünü tekrar ele geçirmişti.

OAC'de 18 Aralık'ta başlayan çatışmalar

Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu reddetmesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmış, FACA ve Birleşmiş Milletler (BM) Barış Güçlerince püskürtülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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