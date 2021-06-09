ORSİAD Başkanı Çamur, "borç yapılandırmasından yararlanma" çağrısında bulundu
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ORSİAD Başkanı Çamur, "borç yapılandırmasından yararlanma" çağrısında bulundu

ORSİAD Başkanı Çamur, 'borç yapılandırmasından yararlanma' çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal - Haberler | Ekonomi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Bizlere düşen bu olanakları iyi değerlendirip, verilen süre içerisinde yapılandırmadan faydalanmaktır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu belirterek, "Bizlere düşen bu olanakları iyi değerlendirip, verilen süre içerisinde yapılandırmadan faydalanmaktır." ifadesini kullandı.

Çamur, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren, vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü??????? (KYK) borçlarının yeniden yapılandırılmasıyla ilgili kanuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Vergi Barışı'nın piyasalara canlılık getireceğini, üreten kesime can suyu olacağını belirten Çamur, düzenlemenin son derece sıkıntılı bir döneme denk geldiğini, bu anlamda büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çamur, "yapılandırmadan yararlanın, bu fırsatı kaçırmayın" çağrısında da bulunarak, şunları kaydetti:

"Borcunu zamanında ödeyenle ödemeyenin tartışılacağı zaman, bu zaman değildir. Bu dönemde yapılandırmaya çok ihtiyaç vardı, çok yerinde bir karar olmuştur. Bizlere düşen bu olanakları iyi değerlendirip, verilen süre içerisinde yapılandırmadan faydalanmaktır. OSTİM, İvedik ve Sincan OSB'lerdeki üyelerimiz başta olmak üzere tüm borçlu mükellefleri çarkların dönmesi için borç ve faiz yükünden kurtulmaya çağırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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