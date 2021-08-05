Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü
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Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Honaz ilçesinde sarp ve kayalıklı olan bölgedeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan erken müdahale ile kontrol altına alındı.

Denizli'nin Honaz ilçesinde sarp ve kayalıklı olan bölgedeki orman yangını, havadan ve karadan yapılan erken müdahale ile kontrol altına alındı. Vatandaşlar mahalle havuzunu doldurarak helikopterin su almasını sağlarken, çok sayıda şüpheli ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Denizli'nin Honaz ilçesi Kayapınar Mevki olarak bilinen noktada henüz belirlenmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Sarp ve kayalıklı olan bölgedeki duman yerini alevlere bırakırken, vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler arazinin engebeli olmasından dolayı ulaşmakta güçlük çekerken, havadan helikopterle ilk müdahale gerçekleştirildi. O sırada mahalle sakinleri havuzu su ile doldurarak helikoptere destekte bulunurken, su tanklarını alan çiftçiler araziye doğru ilerlemeye başladı. Erken müdahale sayesinde ekiplerin ve vatandaşların müdahale ettiği yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı. Bölge halkının yangına müdahale etmek için gittiği yollarda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Soğutma çalışmaları ekipler ve vatandaşlar tarafından hız kesmeden gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, yangının başladığı sırada çok sayıda ihbar alan polis ekipler, yangını çıkardığı düşünülen şüphelilerin için bölgede arama çalışması başlattı. - DENİZLİ

Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü
Orman yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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