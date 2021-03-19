Orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi
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Orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi

19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:26
Orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi

Bolu'nun Göynük ilçesinde görev yapan orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde görev yapan orman personeline iş sağlığı ve standardizasyon eğitimi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü mühendisleri tarafından Örencik deposunda gerçekleştirilen eğitime 50 orman muhafaza memuru ile 18 orman mühendisi katıldı.

Eğitimde, 2021 yılında yapılacak olan orman bakım çalışmalarında uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği ile üretim standardizasyonu hakkında detaylı bilgiler verildi.

Ağaç kesme ve boylama işlerinin uygulamalı olarak gösterildiği eğitimde, sınıflandırma işlemleri de anlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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