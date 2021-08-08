Organize sanayideki çevreci yatırımlar mercek altında

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, OSB'deki çevreci yatırımların genel durumunun değerlendirildiği geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, OSB'deki çevreci yatırımların genel durumunun değerlendirildiği geniş katılımlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı.

Nizip Çayı Su Kalitesinin iyileştirilmesi Eylem Planı Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantıya katılanlar, Atık Su Arıtma Tesisi ve Çamur Yakma Tesisi'nde de incelemelerde bulundu.

Gaziantep OSB Atık Su Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen toplantıda, sanayi bölgesindeki çevreci yatırımlarının genel durumları ve sanayi tesislerinde kullanılan tuz miktarının azaltılması çalışmalarının sonuçları değerlendirildi.

OSB'nin çevreci yatırımlarının değerlendirildiği toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, İl Çevre ve Şehircilik Müdür Vekili Harun Topçu, DSİ 202. Şube Müdürü Şefik Öztürk, GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bülent Keskiner, Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, İl Çevre ve Şehircilik Çevre Yönetimi Şube Müdürü Ümit Ziya Polat, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Karagündüz, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ulutaş, İbrahim Gümüşoğlu, Savaş Mahsereci, Abdüllatif Hazır ve OSB Bölge Müdürü Özer Özcan katıldı.

Toplantıda, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Keskinler ve Prof. Dr. Ahmet Karagündüz gözetiminde 2021 yılı Şubat ayında başlatılan çalışmada öncelikli olarak su kullanımı ve iletkenlik değerleri yüksek olan 37 firmada, rejenerasyon sularında tuz azaltımı konusunda saha çalışmalarının tamamlandığı, tuz kullanımının yüzde 50 oranında azaltıldığı, ifade edildi.

BOYAMA TESİSLERİNE ÖZEL PİLOT TESİS

Çevreci yatırımlara büyük önem veren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, çevre ile dost sanayi için örnek ve öncü projeler hayata geçiriliyor. Gebze Teknik Üniversitesi'nden gelen bilim insanlarının öncülüğünde, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikalarında boyama amaçlı kullanılan tuzun ve suyun geri kazandırılması, kanala atılmaması amacıyla pilot tesis yapıldı. Deneme aşamasındaki tesis öncelikli olarak OSB bünyesindeki 4 tekstil fabrikasında denendi. Çalışmalar sürekli olarak geliştirilerek daha iyi olması yolunda devam etmektedir.

Atık Su Arıtma Tesisinde gerçekleştirilen toplantı sonunda, katılımcılar tarafından tesisin çevresine ağaç dikimi yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı