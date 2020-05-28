"Organik çocuklar yetiştirmeliyiz" Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Özer, bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin fiziksel gelişimi kadar önemli olduğunu belirtti.

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Nevzat Özer, bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminin fiziksel gelişimi kadar önemli olduğunu belirtti.

Aynı zamanda psikolojik danışman ve eğitimci yazar olan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, doğal anne ve babalığın doğal çocukların gelişmesine zemin hazırladığını belirtti.Çocuk yetiştirmede doğallığın ihmal edilmemesi gerektiğine dikkati çeken Özer, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda pedagojide kullanılan bir kavram var; 'hormonlu ve organik çocuklar.' Hormonlu çocuklar nasıl yetiştiriliyor, yani egosu ve özgüveni şişmiş, şişirilmiş, her şeyi yapacağına inandırılmış çocuklar? Toza toprağa bulanmayan, steril ortamlarda büyütülmeye çalışılan, elektronik bakıcılara emanet edilmiş çocuklar yetiştiriliyor. Bu çocuklar daha hızlı yaşıyor, seçenekleri çok fazla ancak çok fazla depresif, kaygılı ve agresifler. Ayrıca buyurganlar, kırılgan ve dayanıksızlar. Konfor uygarlığının içinde zahmeti, sıkıntıyı, acıyı tatmayan, sarp tepeleri bilmeyen düz arazi çocukları yetiştiriyoruz."

Özer, doğal anne ve babalığın doğal çocukların gelişmesine zemin hazırladığını ifade etti.

"Organik çocuklar yetiştirmeliyiz" ifadesini kullanan Özer, şunları kaydetti:

"Anlayan ve anlaşılmayı bekleyen, empati düzeyi yüksek, dünyada ve evinde olan bitene duyarlı, evin mutluluğuna ve refahına ortak olan, aynı zamanda da sıkıntı, keder ve hüznüne de ortak olan nesillere ihtiyacımız var. Nasıl bir çocuk sahibi olacağımız bizim elimizde değil. Ama nasıl bir anne ve baba olacağımız bizim elimizde. Organik çocuk yetiştirmek için organik ebeveynlik yapmak zorundayız."

Kaynak: AA