Orduluların yeni eğlence durağı: "Buz paten pisti"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orduluların yeni eğlence durağı: "Buz paten pisti"

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Spor

Orduluların yeni eğlence durağı: "Buz paten pisti" -Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan buz pateni pisti, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan buz pateni pisti, özellikle gençlerin yeni...

Orduluların yeni eğlence durağı: "Buz paten pisti"

-Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan buz pateni pisti, vatandaşlar tarafından rağbet görüyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ve Ünye ilçesinde hizmete açılan buz pateni pisti, özellikle gençlerin yeni eğlence merkezlerinden birisi oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ORKENT A.Ş. tarafından Altınordu ve Ünye ilçelerinde buz pateni pisti hizmete açıldı. Her yaş gurubundan insanların, deneyimli eğitmeler eşliğinde de spor yapabilecekleri ve yapay olmayan buz pisti, günlük yaklaşık 500 kişiye hizmet verebiliyor. Özellikle genç yaş guruplarının talep gösterdiği pist, pandemi sonrası normalleşme sürecinde özellikle genç yaş guruplarının eğlenerek güzel vakit geçirmesine olanak sunuyor.

ORKENT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şen, Altınordu ve Ünye ilçesinde açılan buz pistleri ile pandemi sürecinde bunalan gençleri farklı spor dallarına da yöneltmeyi hedeflediklerini belirtti. Şen, "Haftanın 7 günü sabah 10.00 ile akşam 22.00'a kadar hizmet veriyor. Burada deneyimli hocalarımız var. Hocalarımız, paten kaymak isteyenlere özel dersler vererek, bu imkanı sağlıyor. Talep güzel, özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız çok fazla talep gösteriyor. Esasında her yaştan insanın spor yapabileceği bir etkinlik diye düşünüyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak farklı etkinliklerimiz de devam edecek" dedi.

"Yapay değil, doğal bir pist"

Buz pistinin doğal olduğuna dikkat çeken Başkan Nihat Şen, "Burası yapay bir buz pisti değil, doğal bir pist. Seanslarımız 30 dakika ve günde tam 15 seans yapılıyor, her seansta en fazla 30 kişi alabiliyoruz. Günde yaklaşık 500 kişiye burada buz pateni kayma imkanı sağlayabiliyoruz. Tüm Ordu ve 19 ilçesini buz paten pistine, farklı spor yapmaları için davet ediyoruz. Eğer vatandaşlarımız buz paten pistinin devamını arzuladıkları sürece 12 ay boyunca devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Genelde televizyondan izliyorduk"

Vatandaşlar ise buz pateni pistini güzel ve gerekli bulduklarını belirterek, "Bu sporları daha önceden televizyondan izliyorduk ve biz de yapmak istiyorduk. Şimdi artık Ordu'da da var. Doğru düşünülmüş bir spor dalı. Özellikle çocuklar için çok güzel oldu" açıklamalarında bulundular.

Orduluların yeni eğlence durağı: 'Buz paten pisti'
Orduluların yeni eğlence durağı: 'Buz paten pisti'
Orduluların yeni eğlence durağı: 'Buz paten pisti'
Orduluların yeni eğlence durağı: 'Buz paten pisti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Tuğba Özay Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orduluların yeni eğlence durağı: "Buz paten pisti" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 09:30:12. #1.15#

title