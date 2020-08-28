ORDU ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI
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ORDU ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Ordu'ya şehit ateşi düştü (3)Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak (25) için memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

28.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:24

Ordu'ya şehit ateşi düştü (3)

Ağrı'da devam eden 'Yıldırım-3 Operasyonu'nda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak (25) için memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Bekar olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ak'ın cenazesi ilk olarak Güncek Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Burada Kuran-ı Kerim okunup dua edildikten sonra yakınlarından helallik alındı. Ardından cenazesi ilçe merkezindeki Merkez Camiye getirildi. Buradaki törene şehit babası Ahmet, şehit annesi Mesure, şehit kardeşleri Burcu, Yılmaz ve Tekin Ak ile şehit ablası Katibe Şemşek, Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gazi Demir, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babası Ahmet Ak ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti. İkindi namazının ardından Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ak için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında şehit babası Ahmet Ak, askerlerle birlikte oğlunun tabutuna omuz verip, cenaze aracına kadar taşıdı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak'ın cenazesi daha sonra Gürcek Mahalesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ORDU ŞEHİT OĞLUNUN TABUTUNU TAŞIDI

Kaynak: DHA

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