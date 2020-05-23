ORDU ÖLEN KÖPEĞİNİ YAPTIRDIĞI MEZARINDA ANIYOR
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ORDU ÖLEN KÖPEĞİNİ YAPTIRDIĞI MEZARINDA ANIYOR

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Fahrettin Özdemir (92), 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanları için tahsis etti.

23.05.2020 08:37 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:42

ORDU'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Fahrettin Özdemir (92), 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanları için tahsis etti. Hayvan sevgisiyle örnek olan Özdemir, yıllar önce kaybettiği ilk köpeği 'Willy' için de arazisine mermer mezar yaptırdı. Özdemir, her gün oyuncak arabaya bindirdiği 'Uyanık' isimli köpeği ile gittiği mezarda ölen köpeğini anıyor.

Perşembe ilçesi Çerli Mahallesi'nde tek başına yaşayan Fahrettin Özdemir, 1964 yılında satın aldığı 4 dönüm arazinin 2 dönümünü hayvanlarına ayırdı, kalan arsayada meyve fidanları dikti. Arazisinde köpek, hindi, kaz, ördek ve tavuk gibi hayvanları besleyen Özdemir, emekli maaşını hayvanları için harcıyor. Hayvan sevgisiyle örnek olan Özdemir, 56 yıldır hem hayvanlarına hem de bahçesindeki ağaç ve bitkilere gözü gibi bakıyor. Özdemir, 1965 yılında kaybettiği ilk köpeği 'Willy' için de arazisine mermerden mezar yaptırdı. Hayvansever yaşlı adam köpeğinin mezar taşına 'Willy anısına' ibaresi yazdı. Özdemir, her gün oyuncak arabaya bindirdiği 'Uyanık' isimli köpeği ile gittiği mezarda yıllar önce ölen köpeğini anıyor.

'AĞAÇLAR OLMAZSA BEN YAŞAYAMAM'

Yıllardır hayvanlarına ve bahçesine baktığını anlatan Özdemir, 'Bahçemde her türden meyve ağacı var. Bahçe işlerini, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in babasından öğrendim ve bahçeme de onun verdiği meyvelerden diktim. Şimdi bütün ağaçlar kocaman oldu. Başkan Güler, geldi ve bahçemi gezdi. Burayı çok beğendi. Benim burada kimsem yok, eşimi yıllar önce kaybettim. İki çocuğum var, biri Almanya'da biri de İstanbul'da yaşıyor. Ben de hayvanlarıma bakıyorum. Hayvanlar olmazsa, ağaçlar olmazsa biz yaşayamayız, ben yaşayamamö dedi.

ORDU ÖLEN KÖPEĞİNİ YAPTIRDIĞI MEZARINDA ANIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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