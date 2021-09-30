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Ordu'da TMO'ya talep artıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da, serbest piyasada 23 liraya kadar gerileyen fındık fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) yönelmesini sağladı.

ORDU (İHA) - Ordu'da, serbest piyasada 23 liraya kadar gerileyen Fındık Fiyatları, üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne(TMO) yönelmesini sağladı. Mahsullerini kurutan üreticiler, TMO'dan randevu alarak, fındıklarını teslim ediyor.

TMO tarafından Ordu'nun Altınordu ilçesinde, yeni sezon fındık alımına 1 Eylül tarihinde başlandı. Sistem üzerinden randevu oluşturan üreticiler, fındıklarını TMO alım noktasına getirmeye devam ediyor. Ordu'da serbest piyasada da 23 liraya kadar gerileyen 50 randıman fındık fiyatları, üreticilerin TMO'ya olan ilgisini arttırdı. Randevularını alan üreticiler 50 randıman üzerinden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 teslim ediyor.

"Üreticiler tamamen buraya yöneldi"

Turan Şenel isimli fındık üreticisi, insanların artık TMO'ya yöneldiğini, bunun sebebinin ise fiyat farkından kaynaklandığını söyledi. Vatandaşların, serbest piyasa ile TMO arasındaki fiyat farkından dolayı TMO'yu tercih ettiğini ifade eden Şenel, "Zaruri ihtiyacı olan belki peşin satıyor ama TMO fındığı güzel bir şekilde alıyor. Randıman da yüksek gelince fiyat daha da artıyor. Serbest piyasa fındığı düşürdü ama üreticiler de tamamen buraya yöneldi" dedi.

Serbest piyasada ucuz olduğu için TMO'yu tercih ettiğini ifade eden Selahattin Eyigün isimli fındık üreticisi "Piyasanın durumuna göre burası daha uygun ve güvenceli, o nedenle buraya getirdik. Şartları piyasaya göre güzel. Serbest piyasadaki fındık fiyatları şuan için düşük. 2 ton fındık getirdim, 54 randıman geldi ve 28 liranın üzerinde verdim" diye konuştu.

Seyfi Ayyıldız Malum bu sene piyasa düşük, 23 lira bandında. Burada ise 26,5 TL üzerine bir de randıman oluyor. Bu da bir ton fındıkta 3 bin liranın üzerinde yapıyor. Piyasanın düşük olmasından dolayı burayı tercih ettik" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

Ordu'da TMO'ya talep artıyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Ordu'da TMO'ya talep artıyor - Haberler Ekonomi
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