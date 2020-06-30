Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı - Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başlattığı proje ile Ordu'da rafting sporu yapılacak Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, kentte rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı.

- Ordu'da rafting için çalışmalar başlatıldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel'in başlattığı proje ile Ordu'da rafting sporu yapılacak

ORDU - Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, kentte rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje tamamlandığında Ordu ilinin, su sporları açısından önemli bir kent olması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tunceli'den Ordu'ya atanan Vali Tuncay Sonel'in, hayata geçirdiği projelerden birisi de Ordu'da hayat bulacak. Bu kapsamda Vali Tuncay Sonel'in Ordu'da rafting sporunu tanıtmak ve geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımı yapıldı. Proje tanıtımı ve yapılacakların bilgilendirilmesi kapsamında, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, teknik kurulu ve milli takım antrenörler Ordu'ya gelerek, gerekli saha incelemeleri ve toplantılar düzenledi.

"Ordu için güzel haberler vereceğiz"

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ndeki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, dünya verilerine göre, deniz, kum güneş turizminin büyüme oranının yüzde 1,5 iken, sportif turizmin büyüme oranının ise yüzde 4,3 olduğunu söyledi. Bu sektörde bulunmak isteyen ülkelerin başında, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye olduğunu, en avantajlı ülkenin ise coğrafyası gereği Türkiye olduğunu ifade eden Fikret Yardımcı, "Bu kapsamda biz bunu ülkemizin yeni yeni illerinde bu tür sportif turizm altyapısını oluşturma adına Ordu'dayız. Ordu'nun çok önemli bir şansı var. Bizim çok iyi tanıdığımız, Tunceli'de kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla sahayı hızlıca sporla doldurma çalışmamızda Vali Tuncay Sonel büyük adımlar atmıştır. Burada 6 ay içerisinde mevcut projelerimiz olgunlaştığı zaman, çok güzel müjdeler vereceğiz" dedi.

"Ordu çok önemli bir destinasyon alanında"

"Ordu, dünyada su sporları merkezi olma yolunda hızlıca ilerliyor" diyen Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, "Ordu çok önemli bir destinasyon alanında. Rize'de bugün rafting yapılıyor ve günlük rafting yapma oranı 15 bin kişiye ulaşıyor. Bu rakamlara bakılınca matematiksel olarak belki de Karadeniz'de böyle bir fabrika yok. Bugün Ordu'daki turizm aktivitesine mevcut ile birlikte adrenalini yüksek olan raftingin ilave edilmesi gerçekten Ordu'nun turizm bakış açısını çok değiştirecek. Biz bunları federasyon olarak masaya yatırıyoruz ama bizi sevindiren, başta Valimiz Tuncay Sonel, bu işe çok ehemmiyetli ve bilerek bu işi yapıyor olması, saha adamı olması çok büyük avantaj. Valimiz ile birlikte hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler, hem de Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören de bu konuda çok ilgili" şeklinde konuştu.

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise rafting sporu ile hem kentin tanıtımının yapılacağını hem de yeni sporcuların yetişeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ordu Valimiz Tuncay Sonel'in Ordu'da rafting sporunu geliştirmek için başlattığı projenin tanıtımını yapıyoruz. Ordu'da ilk olarak Melet Irmağı'nda incelemeler yapıldı, bugün de Turnasuyu ve Bolaman Vadisi'nde incelemeler yapılacak. İnşallah Ordu'da rafting sporu hem sportif, hem turizm, hem de Ordu'nun tanıtımı amacıyla yapılacak. Karadeniz insanın hırçın yapısıyla bütünleşen rafting sporu, gençlerimiz için bir nevi yeni bir aktivite olmuş olacak. Bu sayede ilimizden de sporcular yetişerek, Avrupa'da da ülkemizi ve ilimizi temsil edecekler."

Kaynak: İHA