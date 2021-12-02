Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

SAMSUN (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun istikametinden Ordu'ya giden Muhammet Ali Şahin yönetimindeki 06 CJZ 257 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki Ortayılmazlar Mahallesi Yüzüncü Yıl mevkisinde, Mustafa Yazıcı idaresindeki 52 EZ 714 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Şahin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler ile Melih Bodur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ambulans şoförü olduğu öğrenilen Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri

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