Ordu'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
25.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:56
Ordu'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Ordu'da bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesine bağlı Aydınlık Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca söz konusu mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay