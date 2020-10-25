Az av ve fazla talep nedeniyle balık fiyatları arttı

Ordu'da son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle avlanan balıkların azalması ve fazla talep gelmesi fiyatların artmasına neden oldu.

Ordu'da son günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle avlanan balıkların azalması ve fazla talep gelmesi fiyatların artmasına neden oldu.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından sezonu bol palamut avıyla açan balıkçılar, yaklaşık 55 günü geride bıraktı.

İlk haftalarda bol palamut avıyla yüzü gülen balıkçılar, son zamanlarda olumsuz hava koşullarından etkilendi. Az avlanma nedeniyle tezgahlara gelen palamudun tanesi 15-20 liradan alıcı bulurken, mezgidin kilogramı 25, hamsinin ise 40 liradan satışa sunuluyor.

Perşembe ilçesinde balık halinde satış yapan Filiz Yazkan, balık fiyatlarının yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Özellikle deniz suyunun soğumaması nedeniyle yeterince balık avlanamadığını belirten Yazkan, tezgaha gelen balıklara da yoğun ilgi olduğunu aktardı.

Yazkan, Ordu'dan birçok ile balık sevkiyatı yapıldığını ifade ederek, "Hem istenilen avlanmanın yapılamaması hem de balığa talebin fazla olması nedeniyle fiyatlar arttı." dedi.

Özellikle hamsi fiyatındaki yüksekliğe değinen Yazkan, "Karadeniz hamsisi olduğu için ve gecede 5-10 kasa hamsi avlandığı için fiyat bu nedenle yükseldi." diye konuştu.

Balıkçı Erdal Çamaş ise son 10 günden bu yana avcılıkta çok ciddi düşüş olduğunu dile getirdi.

Ordulu balıkçıların istenilen avı yapamadığını kaydeden Çamaş, bu sene İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illere Ordu'dan çok balık gönderildiğini, bunun da fiyatları yükselttiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay